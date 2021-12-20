Журналистка Любовь Завальнюк рассказала о чрезвычайно высоких тарифах на коммунальные услуги для предприятий, из-за чего им нередко приходится закрываться.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Любовь Завальнюк сослалась на заявления Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко касательно высочайших тарифов для киевского бизнеса.

«Первые платежки за отопление стали шоком для киевских предприятий и организаций. И как и прогнозировал Попенко, все эти повышения скажутся на нас», - говорит журналистка.

Она объяснила, что предприятия будут вынуждены либо сокращать количество продукции и услуг, либо закрываться. Любовь Завальнюк добавила, что стоимость 1 гКа для бизнеса от КП «Киевтеплоэнерго» составляет 6696 грн– это как минимум в 4 раза выше, чем год назад.

«Это значит, что цены вырастут на все товары и услуги без исключения, а малый и средний бизнес «ляжет» почти весь, поскольку теперь такие цены окажутся подъемными далеко не для всех. Вот с такими экономическими прогнозами мы вступаем в новый 2022 год», - подытожила Любовь Завальнюк.

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