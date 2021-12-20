Лариса Ившина, украинский журналист, общественно-культурный деятель, главный редактор газеты «День» назвала недостающие Украине идейные ценности и заявила, что нашему государству не хватает неоконсерватизма.

Об этом она рассказала в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

По ее мнению, для Украины во время войны основной и важнейшей ценностью должна быть, прежде всего, наша армия.

«Мы говорим о том, что украинцы часто столь храбры и сильны в войне, признаны воины тогдашней Европы и нынешней. Но немного наивны в политике. Нам не хватает макиавеллизма», - заявила Лариса Ившина.

По ее мнению, это происходит из-за нехватки элит, а также преемственности. Журналистка отметила, что не любит украинскую анархию и не считает, что этим нужно увлекаться. Лариса Ившина напомнила о сюжете «Черного Совета» Пантелеймоне Кулише.

«В частности, в прошлом веке, когда во время революции из-за распада других империй, вокруг нас соседи все получили карт-бланш на создание независимых государств. И Украина тогда упустила свой шанс, в частности, из-за этой разрушительной стихии. Я вообще считаю, что Украине не хватает последователей неоконсерватизма, потому что на самом деле это то, что может нас вытащить из этой трясины», - убеждена Лариса Ившина.

Она добавила, что ей хотелось бы, чтобы в нашей стране было решительно и уверенно осуществлено именно то, что нужно нашей стране. Журналистка напомнила опыт поляков, которые сначала эффективно использовали европоддержку и построение ЕС, но потом начали настаивать на своем национальном профиле.

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https://youtu.be/G9FGceVKaNo