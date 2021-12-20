Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться прекращения критики действий власти на телеканалах «Украина» и «Украина24», принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову, пишет Главком.
Об этом в своей статье «Президент Украины борется с олигархом в тылу на фоне нависшей угрозы со стороны России» пишет издания Financial Times.
«Зеленский хочет положить конец массовой критике, которая транслируется по каналам Ахметова», – сообщает издание со ссылкой на слова украинского политолога Владимира Фесенко.
Financial Times отмечает, что рейтинги доверия Владимира Зеленского среди избирателей резко упали.
«Недавний опрос показал, что он может претерпеть неудачу в переизбрании, поскольку бывший союзник Дмитрия Разумкова, который осенью этого года был смещен с поста спикера парламента, был готов победить его во втором туре президентских выборов», – пишут авторы статьи.
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Эксперты говорят, что заявления Разумкова освещаются на телеканале Ахметова, а в свою очередь, депутаты Зеленского бойкотируют его, считая «враждебным СМИ».
Для решения этой задачи и прекращения критики в телеэфире, Зеленский протолкнул через парламент закон об олигархах, который вынуждает крупный бизнес избавляться от медиа-активов из-за угрозы попадания в «реестр олигархов» с последующим ущемлением прав.