Журналистка Виктория Панченко рассказала, как повлияет новый транш от МВФ на украинцев, в том числе из-за обязательства украинской власти повысить тарифы на газ.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

«МВФ требует рыночных цен на тарифы ЖКХ, в замен на очередной транш. И Украина дала такое обещание. А это означает, что роста тарифов нам не избежать», - заявила Виктория Панченко.

Она объяснила, что, согласно меморандуму, 50% газа «Укргаздобычи» должно продаваться не НАК «Нафтогазу», а через биржу по рыночной цене. То есть, говорит журналистка, в следующем году цены для населения будут формироваться исходя из европейских спотовых рынков. По ее словам, сейчас это 1000 у.е. плюс доставка.

«Весь потребительский газ «Укргаздобычи» сейчас продается НАК – национальной компании. Та перепродает его поставщикам-газсбытам и предприятиям по льготной цене, которую установил Кабмин. Но с мая 2022 года, согласно меморандуму с МВФ, до 50% газа УГД должноежегодно продаваться на бирже на прозрачной и конкурентной основе с равным доступом для всех участников рынка», - рассказала Виктория Панченко.

В таком случае, продолжила журналистка, с мая 2022 НАК «Нафтогаз» продолжит выкупать газ напрямую для обеспечения клиентов как покупатель последней надежды и бюджетных организаций. По ее словам, с 2024 года условие с 50% вырастет до 100% – «Укргаздобыча» должна будет продавать на бирже 100% своего газа. Виктория Панченко добавила, что доля государственной «Укргаздобычи» постоянно сокращается, в этом году на 4,5% - до 11,37 млрд куб.

«Подведем итоги. Нам – 700 млн долларов транша МВФ. А взамен наша власть обязалась не вводить никаких ограничений цен на газ, который поставляется населению и не вводить никаких ограничений цен на электроэнергию, которая поставляется населению. Это значит, что в следующем году Украину ждёт рост тарифов ЖКХ, несмотря на то, что только за последний год их рост уже составил более 30%. К тому же, будет наказание населения новыми драконовскими штрафами. Можно ли было обойтись без этих денег МВФ? Наверное, можно было. Но, как говорят эксперты, нас продали за 30 серебряников», - заявила Виктория Панченко.

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