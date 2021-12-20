Здесь один печально известный депутат от Слуги народа предлагает отказаться от нашей "котлеты по-киевски" и называть ее по-модному, чтобы быть в тренде, "митбол по-киевски"?

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Напомню, что историки Киева пишут о том, что знаменитые «котлеты по-киевски» были известны миру, по меньшей мере с 19 века, а популярность они приобрели якобы с подачи Хрущева.

Как бы то ни было, но это название является одной из кулинарных визиток нашего города. Более того, это название напрямую связано с историей провозглашения независимости Украины. «Котлетой по-киевски» (от «Chicken Kyiv” в смысле «трус, как курица») назвали речь Президента США Буша-старшего, произнесенная 1 августа 1991 года, где он выступил против получения Украиной статуса Независимого Государства.

Интересно, что пропагандист модного названия нашей котлеты по-киевски аргументированно объясняет, что он» представитель молодежи, которая всегда на передовой«, поэтому и»митбол". Здесь тоже вынужден разочаровать друга Зеленского и кума Ермака. В соответствии с Законом «Об основах молодежной политики», за который он голосовал, к молодежи герой мемов не принадлежит уже почти...15 лет! Потому что законодательно молодежь-до 35 лет.

Итак, защитим нашу котлету по-киевски от митболов из слуг народа!