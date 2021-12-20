Общество с ограниченной ответственностью "Фастовский завод органических растворителей" (ООО "ФАЗОР"), входящая в группу "БРСМ Нафта", уличен в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды.

Об этом сообщил источник Знай.UA в правоохранительных органах ссылаясь на соответствующее уголовное производство.

«Правоохранительные органы установили, что ООО "ФАЗОР" занимается производством биоэтанола, не имея на это соответствующей лицензии. При этом произведенный продукт компания классифицирует по товарным кодам УКТ ВЭД, которые не входят в перечень подакцизных товаров. В результате такого уклонения от налогообложения государство недополучило миллиарды гривен», – сообщил собеседник Знай.UA.

Также правоохранители обнаружили, что ООО "ФАЗОР" осуществляет незаконный сброс отходов через подземный трубопровод, по которому они попадают в водоем и на земельные участки сельскохозяйственного назначения вблизи с. Ставище Житомирской области.

«Во время следственных мероприятий на предприятии изъяты образцы спиртовой продукции, топлива и топливных компонентов, а также образцы воды и почвы в местах загрязнения окружающей среды. Более того , НПУ даже задержало 3 бензовозы указанной компании, которые транспортировали бе. Без акцизных накладных, они изъяты и ждут решения суда», – уточнил собеседник Знай.UA.

При этом активность полиции как давления на нелегальный рынок уже дала свои результаты и как превентивная мера – руководство завода Фазор хочет легализовать свой бизнес , получить лицензию и поставить счетчики для контроля за их деятельностью , часть которых уже была выявлена во время следственных действий.

Также общественность и активисты отмечают, что активность правоохранительных органов в направлении борьбы с незаконными АЗС, казино, производителями и продавцами контрафактных и контрабандных табака и алкоголя привела к тому, что сейчас МВД атакуют информационно серые дельцы. В анонимных телеграмм-каналах уже опубликовали ряд постов о преступлениях и схемы команды Монастырского, но на фоне разоблачения схем не чистых на руку компаний и других становится понятно, что это больше похоже на месть теневиков.