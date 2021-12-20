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Вообще Министерство здравоохранения в последнее время все чаще попадает в скандальные истории. Конечно, учитывая эпидемиологическую ситуацию больше всего таких скандалов сейчас связано именно с вакцинацией. И если ликвидация миллионов просроченных вакцин вызывает нарекания на слабую кампанию по информированию населения о необходимости вакцинации, то серьезные подозрения относительно подделки Covid-сертификатов среди руководящего состава министерства провоцирует яростное возмущение.



Во время развернутой кампании по вакцинации населения от Covid-19 первый заместитель Министра здравоохранения Украины Александр Комарида пытался активно принимать в ней участие. Его основным лозунгом было утверждение, что пункты вакцинации разворачиваются таким образом, чтобы быть действительно рядом с буквально каждым украинцем. Справедливости ради нужно признать, что пункты вакцинации действительно Минздрав развернул достаточно плотно. Любой Украинец получил возможность вакцинироваться “рядом с домом или работой”.



И все было бы хорошо, если бы господин Комарида не решил стать антипримером от коронавируса.



Вы можете себе представить, чтобы киевлянин поехал покупать продукты себе на ужин во Львов? Нет. А Александр Комарида может. Потому что несмотря на жизнь в Киеве, недвижимость в Киеве, работу в Киеве, вакцинироваться он выбрал городом для получения сертификата вакцинации... Ужгород. Город в сотне километров от столицы. Куда поездом ехать 15 часов, машиной 9. Возможно там уникальная новейшая частная клиника, спросите вы? Нет - обычное коммунальное некоммерческое предприятие “Ужгородский городской центр первичной медико-санитарной помощи”.

Так действительно, почему был выбран Ужгород? Ответ нам дает статистика МВД по борьбе с поддельными Covid-сертификатами. Закарпатская область в лидерах. Именно сюда обращаются со всех уголков Украины, чтобы сделать себе поддельные документы вакцинации. Не нужно тратить время, а достаточно просто договориться с ”удобным“ врачом, который самостоятельно внесет в базу вашу ”вакцинацию".



Разве можно, спросите вы, огульно обвинять человека, что он нарушил закон? Конечно-нет. А вот если есть свидетели, которые в дни вакцинации господина Александра Комариды в мае и марте 2021 года в Ужгороде видели его магическим образом который работает в Киеве - тогда можно. В принципе, если поставить такую задачу, то наверняка можно увидеть заместителя министра и на записях с камер наблюдения в те дни, и найти подписаны его рукой документы датированы днями “вакцинации”.

И Ужгородский медучреждение, в частности, первый заместитель министра выбрал из-за того, что там отсутствует видеофиксация процесса вакцинации. Более того, там даже отсутствует журнал регистрации посетителей. Удобно, правда, для проведения манипуляций с документами? Кто же как не представитель руководящего состава Минздрава может об этом доподлинно знать.



То, что кампания по вакцинации украинцев полностью провалена, признают все кроме самого Минздрава. Но, похоже, вот такие действия руководства министерства направлены на пробитие очередного “дна” и без того от запачканной репутации государственного медицинского аппарата.