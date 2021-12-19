Святитель Николай - это великий угодник Божий, который молится за людей и очень часто приходит к людям на землю, чтобы помочь.

Как сообщает Центр информации УПЦ об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

Предстоятель УПЦ вспомнил одну историю, связанную со святителем Николаем, произошедшую в советские времена.

"Как-то муж и жена, которые были партийцами, поехали кататься на лыжах и взяли с собой партбилеты. Но когда они уже хотели возвращаться домой, то заметили, что потеряли их. А коммуниста, потерявшего партийный билет, могли исключить из партии, освободить от должности и тому подобное. Супруги знали о таких возможных последствиях и очень переживал. Уже смеркалось, а они не могли найти документов и уже впали в отчаяние.

В отчаянии они обратились к святителю Николаю: «Помоги нам, святителю Николаю! Поможешь, мы тебе поставим свечку». Как только они помолились, сделали всего несколько шагов и видят - прямо на дороге аккуратно лежат их два партбилета. Они вернулись домой да и обо всем забыли. Но однажды ночью снится им Святой Николай и спрашивает, почему они не выполняют своего обещания. Утром они вскочили в страхе, пошли в храм, купили свечу и стали ходить перед образами. Священник увидел их странное поведение, подошел и предложил помощь. Они рассказали ему свою историю, священник с ними поговорил, и в них зародилась вера к Богу. Уже потом тот священник мне говорил, что святитель Николай явился им во сне, конечно, не ради свечи и обещания, а чтобы привести их в храм, чтобы они услышали слово Божьей правды и чтобы уверовали в Бога, стали на путь Божьей жизни. Те люди остались коммунистами, но с тех пор тайно постоянно ходили в церковь, молились Богу и время от времени причащались», - рассказал Блаженнейший.

Архипастырь отметил, что святитель Николай помогает всем людям, даже неверующим.

«Спасибо святителю Николаю за это и ставим свечу. Но должны помнить, что свеча приятна для святого Николая и имеет духовную красоту, когда свидетельствует о нашей любви, о том, что в душе горит пламя любви к Богу, к святым, к добру. Если этой любви нет, то свеча теряет свое значение», - подытожил Предстоятель УПЦ и призвал своей жизнью свидетельствовать о любви к Богу.