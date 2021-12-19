Как сообщает Центр информации УПЦ об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Хотя он и жил много веков назад, в IV веке, память о нем сильна в народе и практически в каждом доме есть икона Николая чудотворца. Мы молимся святому угоднику Божьему в моменты тяжелых испытаний, скорбей, болезней, когда не к кому больше обратиться. Он последняя надежда и верный оплот.

Святой Николай помогает при гонениях и несправедливости, в путешествиях, в различных сложных, экстремальных ситуациях», - сказал митрополит Антоний.

Он объяснил, почему святого называют образом кротости.

"В молитвах святителю Николаю он назван образом кротости. И это высшая похвала человеческая. Кротость у современных людей ассоциируется со слабостью, считается ее синонимом, успешные люди стремятся быть сильными, дерзкими и, как они считают, в этом причина их успеха.

Но жизнь святых, особенно жизнь святителя Николая, помогает понять, что все с точностью наоборот. Ни у одного человека, который знаком с житием святого, он не ассоциируется со слабым человеком, безвольным, а предстает мужественным, отважным, стойким борцом за православную веру. Святой остановил меч палача, которым хотели отсечь голову ни в чем не повинному человеку, он всегда заступался за слабых и несправедливо обиженных людей, не боясь при этом никаких последствий. Известно, что он обращался в защиту невинных к самому императору», - подчеркнул архиерей.

Владыка Антоний объяснил, что настоящая кротость - это сила, а не слабость.

"Истинная кротость-это умение не наворачивать свою силу, таланты во зло. Настоящая кротость-это великая сила. Это и является наивысшим успехом. Пока слабы, а значит кротки, мы восприимчивы к Божьей помощи, принимаем Его волю, отрекаясь от своей, сострадательны к ближним, милосердны к погибшим и грешникам. Но как только становимся сильными, надеемся на себя, свои знания и таланты, сразу же теряем настоящую силу и становимся абсолютно немощны. Таков парадокс духовной жизни", - пояснил иерарх УПЦ.

Митрополит пожелал верующим обрести добродетель, которая была у святителя Николая.

"По молитвам святителя Николая будем взращивать в себе непобедимую силу-кротость, которая преодолевает все препятствия, невзгоды, испытания и вселяет крепкую веру в Бога и надежду на его постоянную помощь и великие милости. Святой отче Николае, моли Бога за нас!",- подытожил владыка Антоний.