Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины устраивает пресс-конференцию по поводу проведения первых конкурсов на вакантные должности работников БЭБ.

21 декабря 2021 года 11.00-12.00 в Информационном агентстве «Украинские Новости» по адресу г. Киев, вул. Эспланадная, 20, (1 этаж) состоится пресс-конференция представителей Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности Украины по поводу проведения первых конкурсов на вакантные должности работников БЭБ.

Представители общественности, которые входили в состав первых конкурсных комиссий, прокомментируют ход кадрового отбора и сообщат о содержании предложений по совершенствованию дальнейших конкурсов ведомства.

Участвующие: Яков Воронин, Анна Майборода, Михаил Лавровский, Денис Жело, Назар Первак.

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Напоминаем, что Кабинет Министров Украины продлил карантин в Украине до 31 марта 2022 года. 24 ноября 2021 года Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №1236, усилили карантинные правила, в том числе для невакцинированных граждан. Сейчас в Киеве действует «желтый» уровень эпидемической опасности.

В рамках «желтого» уровня запрещено, в частности проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории.

Ограничения «желтого» уровня епіднебезпеки касаются участников мероприятий, которые должны иметь при себе один из документов: