Известная писательница Мария Матиос отмечает свое 62-летие, в честь чего нельзя не вспомнить ее самые сильные цитаты.

Об этом пишет Обозреватель.

Украинская писательница Мария Матиос в воскресенье, 19 декабря, отмечает свой день рожденья. Ей исполняется 62 года. Матиос – лауреат Шевченковской премии, "Коронации слова", "Книги года" по версии BBC и ряда других литературных премий.

Была народным депутатом VII (от партии УДАР) и VIII (от БПП) созывов. Среди самых известных ее произведений – сборник рассказов "Нация" (2001), романы "Почти никогда не наоборот" (2007) и роман "Даруся сладкая". Ко дню рождения писательницы OBOZREVATEL публикует подборку самых ярких ее высказываний.

"Если можно медведя научить ездить на велосипеде, то можно научить каждого человека любить свою родину, знать язык и уважать историю кормящей тебя земли" (из книги "Даруся сладкая").

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"Жизнь и война продолжались одновременно, одновременно зависимы и независимы друг от друга" (из книги "Даруся сладкая").

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"Любите, потому что только любовь – наивысшая правда".

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"Люди ждут, что Украина начнет слышать себя с разных сторон. И этот процесс "сшивания" по силам только мастерам – владеющим единственным и безупречным оружием – словом".

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"…Наверное, навеки завоеванных женщин, как и навеки завоеванных территорий, действительно нет (из книги "Дневник казненной").

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"У меня было много резонов внутренне взбунтоваться и выйти из кокона творчества. Нынешняя власть два года меня из этого кокона очень активно выталкивала. И вытолкнула" (о решении пойти в политику, 2012).

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Она даже когда-то спрашивала папу, почему каждая молодая идет на свадьбу так, будто вся улица – только ее одной. "Потому что до свадьбы она – княжна", – ответил папа. "А после свадьбы?" – спрашивала Даруся. Папа почему-то вздохнул: "Несчастная женщина".

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