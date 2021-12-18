Не где-нибудь, а в Монте-Карло экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова на широкую ногу отметила своё 39-летие. После праздничного торжества певица не стала утруждать себя одеваться.

Говорят, что у холодных и властных родителей вырастают дети, которые ничего не знают о бескорыстной любви. А еще недолюбленные дети, как правило, во взрослой жизни разыгрывают яркий и красочный драматичный спектакль, чтобы не потеряться, чем собственно привлекают к себе поклонников и обожателей. Пока причина эпатажности певицы Анны Седоковой не раскрыта, и она продолжает шокировать общественность своими выходками.

Об этом сообщает Hyser.

Певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова отметила свой 39-ый день рождения незабываемо в Монте-Карло с возлюбленным Янисом Тиммой. Известно, что поселилась парочка в одной из самых роскошных гостиниц "Hotel De Paris", где двухкомнатный номер стоит более 100 тысяч рублей в сутки.

После праздничного торжества певица не стала утруждать себя одеваться и села за стол, по ее утверждению, "в чём мать родила". Таким пикантным утренним фото звезда поделилась с поклонниками в Instagram.

Действительно ли певица решила позавтракать без одежды – не проверить, так как на снимке все "лишнее" скрыто за бокалом с шампанским. Таким образом поклонники таланта знаменитости смогли лицезреть только открытые плечи и стол, уставленный посудой и едой.

Кстати, Седокова для снимка не стала делать макияж и прическу, показав свою естественную красоту, и в очередной раз доказала, что выглядит гораздо моложе своего возраста.

"Голый завтрак. А кто сказал, что нельзя просто взять и все поменять? Не люблю рамки", - кокетливо подписала эротичный снимок Седокова.

"Так голым же завтракать самый кайф! А как иначе?", "Какая вы красивая", "Чудеса", "Аня, ты прекрасна", "Просто девчушка 16-ти лет", "Класс", - поделились впечатлениями от фото интернет-пользователи

Кстати, судя по остальным фото из подборки, певица провела ночь не менее романтично ведь её кровать была усыпана лепестками роз в форме сердца. А предшествовала этому прогулка с любимым мужем по Монте-Карло.