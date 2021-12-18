Врач Евгения Белинская ответила на неудобные вопросы, касающиеся диареи и отрыжки. Она рассказала, что очень важно определить причину, по которой возникают данные проблемы.

Гастроэнтеролог Евгения Белинская специально для Сlutch ответила на неудобные вопросы, которые касаются метеоризма и отрыжки. А также рассказала о том, на какие проблемы со здоровьем это может указывать.

Почему возникают газы и какая норма в день?

"Газы возникают благодаря нашей микробиоте, которая есть кишечнике. Она работает, переваривает пищу и за это дает газ. 2 литра в сутки - это норма", - ответила Евгения.

"Это связано с тем, что выделяется больше гормонов стресса - адреналина и кортизола. Возможна индивидуальная реакция, то есть у кого-то может быть просто вздутие, а у кого-то – диарея", - сообщила врач.

Что же касается отрыжки – это процесс выброса газов из желудка в ротовую полость. Иногда она может быть кислой, горькой или отдавать тухлыми яйцами.

"Сначала нужно разобраться в причинах, которые вызывают эту отрыжку. Если же вы отмечаете, что кислая отрыжка появляется независимо от того, что вы кушаете, либо у вас уже появился достаточно большой спектр продуктов, от которых она возникает, то следует сходить к врачу и выяснить причину.

Как правило, кислоту дает гастроэзофагеальный рефлюкс.

Отрыжка горьким может указывать на заболевание желчевыводящих путей, печени, либо дуаденогастральный рефлюкс. Отрыжка тухлыми яйцами, как правило, возникает когда в кишечнике преобладают процессы гниения", - сообщила врач.