Международный валютный фонд будет контролировать выполнение Украиной своих обязательств по 100% погашении долгов перед всеми инвесторами в "зеленую" энергетику, как это предусмотрено в обновленном меморандуме, пишет "Обозреватель".
Об этом говорится в ноябрьском отчете Фонда, обнародованном на его сайте.
"Власти предлагают ликвидировать накопление задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Эти обязательства будут контролироваться благодаря новому количественному критерию эффективности", — говорится в ноябрьском отчете.
Просроченный долг перед ВИЭ за 2020 год, по состоянию на начало ноября 2021 года, составлял около 25 млрд гривен, а по итогу 2021 года ожидается, что долг составит дополнительно еще 5 млрд гривен, указано в отчете.
Этот долг должен быть в полном объеме погашен перед всеми без исключения инвесторами до конца 2021 года за счет привлеченных 825 млн долларов средств целевых "зеленых" еврооблигаций. Возникновение долга в будущем должно быть предотвращено за счет роста тарифа на передачу электричества магистральным электросетями.
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Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ".
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.
Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.
"ДТЭК ВИЭ" официально уведомило руководство "Гарпока" об уголовном преступлении, которое оно совершает.