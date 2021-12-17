Международный валютный фонд будет контролировать выполнение Украиной своих обязательств по 100% погашении долгов перед всеми инвесторами в "зеленую" энергетику, как это предусмотрено в обновленном меморандуме, пишет "Обозреватель".

Об этом говорится в ноябрьском отчете Фонда, обнародованном на его сайте.

"Власти предлагают ликвидировать накопление задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Эти обязательства будут контролироваться благодаря новому количественному критерию эффективности", — говорится в ноябрьском отчете.

Просроченный долг перед ВИЭ за 2020 год, по состоянию на начало ноября 2021 года, составлял около 25 млрд гривен, а по итогу 2021 года ожидается, что долг составит дополнительно еще 5 млрд гривен, указано в отчете.

Этот долг должен быть в полном объеме погашен перед всеми без исключения инвесторами до конца 2021 года за счет привлеченных 825 млн долларов средств целевых "зеленых" еврооблигаций. Возникновение долга в будущем должно быть предотвращено за счет роста тарифа на передачу электричества магистральным электросетями.

Популярные статьи сейчас

София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."

Протесты вспыхнули в центре Киева, начались столкновения: "людей выносят на руках"

"Сын заметил, что в гробу не его отец": под Запорожьем разгорелся скандал на похоронах

Дан Балан с юной блондинкой показал всю силу своих чувств: "Моя любимая"

Соседи жалуются на Злату Огневич: чем "Холостячка" не угодила жильцам элитного ЖК в Киеве
Показать еще

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ".

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

"ДТЭК ВИЭ" официально уведомило руководство "Гарпока" об уголовном преступлении, которое оно совершает.