Международный валютный фонд будет контролировать выполнение Украиной своих обязательств по 100% погашении долгов перед всеми инвесторами в "зеленую" энергетику, как это предусмотрено в обновленном меморандуме, пишет "Обозреватель".

Об этом говорится в ноябрьском отчете Фонда, обнародованном на его сайте.

"Власти предлагают ликвидировать накопление задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Эти обязательства будут контролироваться благодаря новому количественному критерию эффективности", — говорится в ноябрьском отчете.

Просроченный долг перед ВИЭ за 2020 год, по состоянию на начало ноября 2021 года, составлял около 25 млрд гривен, а по итогу 2021 года ожидается, что долг составит дополнительно еще 5 млрд гривен, указано в отчете.

Этот долг должен быть в полном объеме погашен перед всеми без исключения инвесторами до конца 2021 года за счет привлеченных 825 млн долларов средств целевых "зеленых" еврооблигаций. Возникновение долга в будущем должно быть предотвращено за счет роста тарифа на передачу электричества магистральным электросетями.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ".

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства.

Компания инициировала уголовный процесс в Украине и Великобритании в отношении должностных лиц ГП "ГарПок" и правительства через вмешательство в процесс распределения целевого кредита от ЕС.

"ДТЭК ВИЭ" официально уведомило руководство "Гарпока" об уголовном преступлении, которое оно совершает.