Таинственный медиум и таролог Анна У. рассказала, с какими проблемами чаще всего обращаются к медиуму.

Об этом она рассказала в новом выпуске «Прогноз» с Любовью Завальнюк.

«Люди чаще всего приходят ко мне с проблемами – это разлады в семье, измены, уходы мужей к другим женщинам. К сожалению, в большинстве случаев я сталкивалась с воровством мужей, то есть приворотами. За частую это семьи, которые уже долго жили, у них уже есть дети и муж достаточно обеспеченный. И поэтому, с другой стороны, женщины пытаются себе украсть уже готового мужчину», - рассказала Анна У.

Медиум сказала, что основная цель таких женщин материальная, то есть деньги. Бывает такое, сообщила она, что невозможно спасти мужчину или у женщины по судьбе идет другой мужчина гораздо лучше. Тогда нужно стянуть этот душевный груз, сделать обряд для женского благополучия и после этого женщина чувствует себя красивой, легкой, подчеркнула она, и находит более хорошего человека.

«Делая магические обряды, ослабляется энергетика женщины и она становится раздражительной. А самое плохое то, что женщина после обряда начинает болеть. В такой семье страдают дети и бывает, что делают обряд и на детей. Моя задача в первую очередь помочь женщине, восстановить ее энергетический баланс. Нужно закрыть все негативные влияния, порчи и поставить на нее защиту, а только потом я работаю с фотографией мужа», - резюмировала Анна У.

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