Политолог-международник Максим Яли высказался по поводу интервью экс-главы ОП Андрея Богдана, а также прокомментировал упоминания о проблемах с украинской энергетикой.

Об этом он рассказал в программе «Контрольный удар с Максимом Яли».

По словам ведущего, в своем интервью Андрей Богдан просто и понятно указал на опасность энергетического коллапса в Украине, с которым государство столкнется через 2 года в случае сильных морозов в течение февраля долгий период времени. «Напомнил он и об утраченных шансах, которое имело украинское правительство и «Нафтогаз» в первой половине года», - подчеркивает политолог.

В частности, объясняет Максим Яли, имеется в виду то время, когда тысяча кубов газа стоила 250 долларов, и его можно было закупить и закачать в хранилища в достаточном объеме, чтобы и зиму пережить, и заработать на заоблачных европейских ценах в последние месяцы.

Кроме того, добавляет он, аналогичная ситуация и с углем. «А теперь, как он отметил, мы имеем так называемые «ножницы» и все перевернулось с ног на голову: цены на энергоносители взлетели до небес и еще пойди их найди и привези, если речь идет об угле, а котировки сырьевых товаров Украины – той же железной руды, резко обвалились по сравнению с полугодичной давностью», - рассуждает Максим Яли.

По мнению эксперта, если ситуация останется такой же, то через несколько месяцев предприятия обанкротятся и начнут закрываться, а люди соответственно останутся без работы и средств к существованию. По словам Андрея Богдана, рассказывает он, во всем виновата разбалансированность институтов и ветвей власти.

Тем не менее, отмечает Максим Яли, Андрей Богдан обошел в своем интервью один важный момент: это он подбирал «новых лиц», налаживал работу с депутатами. «Именно он является архитектором той системы управления, которая сформировалась за первую половину президентского срока Зеленского. И когда он был главой Офиса и сам всем рулил, все его устраивало», – подчеркивает ведущий.

Как сообщала Politeka, Яли проанализировал интервью Андрея Богдана.

Также Politeka писала, что Котенкова рассказала об очередном повышении тарифов на газ в Украине.