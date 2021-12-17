Финансист Сергей Фурса прокомментировал кризисную ситуацию в украинской энергетике и предупредил, что этой зимой могут быть веерные отключения.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

По словам гостя программы, власти следует признать наличие энергетических проблем, но вместо этого звучат противоположные положительные заявления. Следовательно, констатирует он, чтобы не мерзнуть зимой, придется закупать газ по тысяче долларов. «Это единственный вариант, но кто возьмет на себя ответственность?», - спрашивает финансист.

К тому же, предупреждает Сергей Фурса, зимой в Украине могут быть веерные отключения. Попутно он вспоминает, что в последний раз такое происходило в 2015 году, когда шла война и был экономический кризис. Сейчас, подчеркивает гость программы, украинская экономика растет, российская агрессия менее активна, но ситуация с энергетикой – повторяется. «Сейчас вечером, когда вы едете за рулем по Киеву, то темно – такое было в 2015 году, когда экономили и сейчас опять», - констатирует эксперт.

По мнению Сергея Фурсы, эта ситуация – следствие популизма, когда власти искусственно сдерживали цены для промышленности и населения на энергоресурсы, теперь их не хватает. «В энергетике полный коллапс. Как мы пройдем эту зиму без веерных отключений – представить невозможно», - заключает финансист.

Как сообщала Politeka, Фурса рассказал, что с 2006 года Украина начала потреблять вдвое меньше газа.

Также Politeka писала, что Котенкова рассказала об очередном повышении тарифов на газ в Украине.



