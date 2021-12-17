Политический аналитик Руслан Бизяев поразмышлял над тем, стоит ли Украине так полагаться на помощь и поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки.

Об этом он рассказал в программе «Развилка» .

По словам аналитика, согласно общей тенденции Соединенные Штаты так или иначе уйдут из Европы и все это коснется не только Украины. «Но это не значит, что Соединённые Штаты просто продадут Украину России за тридцать сребреников, как многие у нас любят говорить», – рассуждает он.

Итак, говорит Руслан Бизяев, политика внутри Европы полностью переформатируется. «Европейцы достаточно серьёзно настроены на то, чтобы субъективизироваться и восстановить своё частично утраченное влияние, в том числе и в Украине», - сообщает эксперт. Кроме этого, добавляет он, в этом контексте речь идет о Кавказе, странах Балтии и всей Восточной Европе. В целом же аналитик утверждает, что моделировать ситуацию, исходя из победы черных или белых, нельзя.

Попутно Руслан Бизяев рассуждает над тем, может ли Украина рассчитывать на «зеленых» в Германии как на союзников. По его мнению, полагаться на них не стоит, поскольку сейчас в Германии правят не столько «зеленые», сколько СвДП и СДПГ. «К тому же «зеленые» сейчас резко поменяли свою риторику и действия – хотя бы по вопросу «Северного потока-2». И я думаю, что эта коалиция заведёт Германию в экономический тупик», - убежден политолог.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, откуда появилась концепция, что без Украины невозможна Россия.

Также Politeka писала, что Бизяев прокомментировал западные экономические санкции против РФ.