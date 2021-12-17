Политтехнолог Александр Кочетков рассказал, почему украинцы до сих пор не понимают, что власть - это нанятые люди, которые должны работать на благо народа и когда это понимание поменяется.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.
«Политики достаточно разумные люди и они чувствуют тенденции, нанимают разумных политтехнологов, которые так или иначе проводят линии, что вы нас поддержите и все получится хорошо. Но если не получилось, то не получилось, и это такая парадигма, что власть сакральна. И человек, попав во власть, ведет себя в соответствии, которое непонятно нижнему населению, ведь он там высоко и принимает верхние законы. Это навязывается и определенным способом продвигается, и оно насаждается в обществе», - сообщил Александр Кочетков.
Политтехнолог сказал, что самое главное, что большинство украинцев не то, чтобы считает, что попадет во власть, а может какой-то родственник или кум, сват, брат туда попадет и так сложится, что и он что-то тоже подгребет. Поэтому желание, чтобы власть была безнаказанна и могла воротить что попало, считает он, в том числе подразумевает, а вдруг я там окажусь и этим воспользуюсь.
«Общество понимает это, и оно легко этот мундир власти примеряет на себя. А ответственность, которая должна сопровождать власть, плохо садится в понимании на обычного украинского избирателя. А костюм вседозволенности садится отлично, как влитой на нашего избирателя - вот в чем проблема. Власть во многом такова, каковы ее избиратели, какова мораль в обществе существует. У нас с этим плохо, и у нас еще никого особо не заклеймили за его аморальный поступок», - резюмировал Александр Кочетков.
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Как сообщает Politeka, ранее он указал на сильную сторону президента Владимира Зеленского.
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