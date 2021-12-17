Эксперт по международным отношениям и безопасности Валентин Стефанович рассказал, какие планы вынашивает Кремль и как Украина должна себя вести в такой обстановке.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Честный взгляд на экономику» с экспертом и экономистом Алексеем Кущом.

«Мы должны четко понимать, с кем мы имеем дело, кремлевская власть - это люди, которые в свое время проходили специальную подготовку и служили в специальных органах. Это не один Владимир Путин, там их очень много и на очень серьезных позициях. Они все проходили в свое время серьезнейшую подготовку и, в принципе, анализируя их действия, сегодня можно прогнозировать модель их поведения, более того, это все фиксируется. Месяц назад была активная фаза миграционного кризиса на границе с Польшей, и Россия сделала заявление, что их там нет», - подчеркнул Валентин Стефанович.

Эксперт сказал, что Россия заявила о миграционном кризисе, что это не их вопрос, хотя гипотетически они там есть. Но на практике их там нет, сообщил он, и все их модели выстраиваются подобным образом, они планируются и реализуются. При чем иногда успешно, считает он, но мы можем противостоять этому и у нас есть ряд профессионалов, которые работали с этими моделями. Но в такой ситуации может возникнуть непредвиденная ситуация, уверен он, которая может превратить игру мышцами в какие-то реальные боевые действия.

«Самое важное - это упредить и не довести до глупостей. И мы должны показывать, в том числе и западным партнерам, что у нас есть армия и спецслужбы, как это показали поляки. Ведь им тоже рекомендовали пропустить мигрантов, ничего страшного пусть идут. Но они стали жестко на границе и сказали нет. При этом получили преференции и дополнительные гранты от Евросоюза на обустройство границы. И уже никто не говорит, что они должны платить миллион евро по решению суда за нарушение законодательства в сфере конституционного суда. Все они показали свою позицию», - резюмировал Валентин Стефанович.

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