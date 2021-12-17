Политолог Мирослава Майнина рассказала, сыграл ли Путин на опережение, потребовав не вступления Украины в НАТО и что означают заявления ЕС о санкциях против России в случае агрессии.
Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин.
«Россия просто играет какую-то роль для своей внутренней аудитории, и в том числе для временно оккупированных территорий. Ведь именно в этих регионах у них поддержка курса Украины в НАТО самая низкая среди всех регионов Украины. Все эти гарантии по поводу членства Украины в НАТО, по поводу нерасположения ракет на восточной границе НАТО, призывы по поводу наращивания вооружения – это все Россия делает, чтобы потом как-то оправдать свои действия», - рассказала Мирослава Майнина.
Политолог сказала, что, с одной стороны, Россия обращает внимание на то, что якобы делает НАТО, а с другой стороны – они представляют это как необходимость защищаться. То есть, если будет такая ситуация, сообщила она, что перейдет все к эскалации ситуации, то это будет оправдание для внутренней аудитории России, почему они так поступают. Активная позиция не должна ограничиваться только какими-либо призывами, считает она, и когда речь идет об ужесточении санкций, как правило, Европа или США не конкретизируют, что они имеют в виду.
«Есть определенные отдельные призывы по поводу прекращения обслуживания государственного долга или отключения России от SWIFT, но это либо публикуют СМИ по своим источникам, либо какие-то отдельные источники. Поэтому главный вопрос кроется за этими призывами, и это очень важно. Я считаю, что эти призывы не должны оставаться только призывами и в случае обострения ситуации только беспокойством. К сожалению, Украина остается инструментом давления на Запад», – резюмировала Мирослава Майнина.
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Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал вероятность введения новых американских санкций против России.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Бизяева, Минские соглашения мертвы, но альтернатива им не создана.