Политолог Мирослава Майнина рассказала, сыграл ли Путин на опережение, потребовав не вступления Украины в НАТО и что означают заявления ЕС о санкциях против России в случае агрессии.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин.

«Россия просто играет какую-то роль для своей внутренней аудитории, и в том числе для временно оккупированных территорий. Ведь именно в этих регионах у них поддержка курса Украины в НАТО самая низкая среди всех регионов Украины. Все эти гарантии по поводу членства Украины в НАТО, по поводу нерасположения ракет на восточной границе НАТО, призывы по поводу наращивания вооружения – это все Россия делает, чтобы потом как-то оправдать свои действия», - рассказала Мирослава Майнина.

Политолог сказала, что, с одной стороны, Россия обращает внимание на то, что якобы делает НАТО, а с другой стороны – они представляют это как необходимость защищаться. То есть, если будет такая ситуация, сообщила она, что перейдет все к эскалации ситуации, то это будет оправдание для внутренней аудитории России, почему они так поступают. Активная позиция не должна ограничиваться только какими-либо призывами, считает она, и когда речь идет об ужесточении санкций, как правило, Европа или США не конкретизируют, что они имеют в виду.

«Есть определенные отдельные призывы по поводу прекращения обслуживания государственного долга или отключения России от SWIFT, но это либо публикуют СМИ по своим источникам, либо какие-то отдельные источники. Поэтому главный вопрос кроется за этими призывами, и это очень важно. Я считаю, что эти призывы не должны оставаться только призывами и в случае обострения ситуации только беспокойством. К сожалению, Украина остается инструментом давления на Запад», – резюмировала Мирослава Майнина.

Как сообщает Politeka, ранее он прокомментировал вероятность введения новых американских санкций против России.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Бизяева, Минские соглашения мертвы, но альтернатива им не создана.



