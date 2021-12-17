После вступления в силу закона 5600, которым подняли налоги для всех украинцев, в стране останется только бизнес олигарха Коломойского, которому их снизили.

Как пишет Главком, об этом заявил народный депутат Украины, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

«Подняли ставки на все. Вот мобильный телефон у вас у всех есть? Поздравляю, вы олигархи! Потому что на радиочастоты подняли таксу, вам все это включат в мобильную связь с 1 января, все будем платить. А вот Игоря Валериевича Коломойского, который добывает монопольно марганцевую руду - потеряли из закона. То есть, она была там. Но вдруг неожиданно в этот день что-то произошло, и она потерялась», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, от принятия закона олигарх Игорь Коломойский, в отличие от остального бизнеса, сможет получить дополнительные доходы.

«Игорь Валериевич нашел где-то под миллиард гривен. Это по поводу того, какой бизнес останется. Какой-то останется, «95 квартал» и еще один», — подытожил Гончаренко.

Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей. Этим законом предусмотрено повышение налогов для украинцев, а также повышение ренты на добычу железной руды и водные ресурсы. В то же время, оставлена без изменения рента на добычу марганцевой руды, которую монопольно добывает Игорь Коломойский. В результате, по оценкам экономистов, бюджет недополучит порядка 600-700 миллионов гривен в год.

Ранее народный депутат Украины Олег Синютка заявил, что власть используют законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним" – снизили.

В свою очередь депутат София Федина заявила, что принятыми налоговыми изменениями (законопроект 5600) власть лишит обычных украинцев средств к существованию, но обогатит олигархов.