Об этом идет речь на официальном сайте Национального Корпуса.
Как сообщается в публикации, на мероприятии состоится презентация проекта закона о защите здорового развития детей. К тому же, добавляют представители Нацкорпуса, одним из организаторов круглого стола является Ассоциация сексологов и сексотерапевтов Украины и Институт национального развития.
Также они рассказали, каких тем будут касаться участники мероприятия при обсуждении:
«- фундаментальные угрозы для института традиционной семьи.
- проблемы чрезмерной сексуализации детей и угрозы ее внедрения в школьных программах.
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- законодательные перспективы принятия законопроектов об ответственности за пропаганду отклонений от конституционных норм семьи, детства, материнства и отцовства».
На сайте говорится, что мероприятие начнется в 12:00 20 декабря в столичной гостинице «Русь», которая находится на ул. Госпитальной, 4, и закончится в 14:30.
Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил, что 15 декабря был принят за основу законопроект о военно-патриотическом воспитании.
Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал, действительно ли молодежный националистический хаб на заводе «Атек» заминировали.