При участии представителей Нацкорпуса в 12:00 20 декабря в Киеве пройдет круглый стол по теме «Защита здорового развития детей: законодательное регулирование», к которому также присоединятся ученые, политики и педагоги.

Об этом идет речь на официальном сайте Национального Корпуса.

Как сообщается в публикации, на мероприятии состоится презентация проекта закона о защите здорового развития детей. К тому же, добавляют представители Нацкорпуса, одним из организаторов круглого стола является Ассоциация сексологов и сексотерапевтов Украины и Институт национального развития.

Также они рассказали, каких тем будут касаться участники мероприятия при обсуждении:

«- фундаментальные угрозы для института традиционной семьи.

- проблемы чрезмерной сексуализации детей и угрозы ее внедрения в школьных программах.

- законодательные перспективы принятия законопроектов об ответственности за пропаганду отклонений от конституционных норм семьи, детства, материнства и отцовства».

На сайте говорится, что мероприятие начнется в 12:00 20 декабря в столичной гостинице «Русь», которая находится на ул. Госпитальной, 4, и закончится в 14:30.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил, что 15 декабря был принят за основу законопроект о военно-патриотическом воспитании.

Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал, действительно ли молодежный националистический хаб на заводе «Атек» заминировали.