Эксперт по безопасности Сергей Шабовта рассказал, существует ли угроза нападения на Украину со стороны Азовского моря.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Азовское море, которое относится к разряду внутренних морей, с точки зрения возможности использования военно-морских сил, не представляет никакой ценности. Это море достаточно мелководное. Море, которое в осенне-зимний период особенно подвержено ветрам. Со сложным течением”, - сказал Сергей Шабовта.

По его словам, относительно крупные корабли могут проходить по Азовскому морю только по определенным водным маршрутам, которые постоянно углубляют.

“Даже экономика использования Азовского моря невероятно гидрологическими условиями затруднена. Подводным лодкам там делать нечего, им там погрузиться негде. Ее будут слышать все вокруг. Тогда расскажите мне, какими видами оружия там можно создавать какие-то оперативные перевесы?”, - добавил Сергей Шабовта.

Как сообщала Politeka, эксперт отметил, что не будет никакой войны, если народ будет консолидирован вокруг своей украинской идентификации.

Также Politeka сообщала, что Юрий Подорожний прокомментировал угрозу масштабной континентальной войны.