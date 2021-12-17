Политолог Руслан Бизяев рассказал, откуда появилась концепция, что без Украины невозможна Россия, и почему для президента России Владимира Путина важна Украина.

Об этом он сказал в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.

Руслан Бизяев отметил, что концепцию того, что Россия невозможна без Украины, придумал американский дипломат Аллен Даллес.

“Вся политика России, начиная со второго срока президента Владимира Путина, заключается в том, что надо пересмотреть отношения на постсоветском пространстве, и Украина ключевая часть этого отношения… В России все, что связано с Украиной, решается только на уровне лично Путина”, - сказал Руслан Бизяев.

По его словам, для Владимира Путина важна тема Украины, поскольку он рассматривает ее в геополитическом контексте своей Мюнхенской речи.

Напомним, что 10 февраля 2007 года Владимир Путин произнес речь на Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой он говорил об однополярности современной мировой политики и том, какое место в ней должно быть у России.

“Поэтому и по Беларуси, и по Украине мы наблюдаем такие очень интересные геополитические движения со стороны России на протяжении последнего десятилетия”, - добавил Руслан Бизяев.

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