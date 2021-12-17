Об этом он рассказал на Youtube-канале «Национальный Корпус».

По мнению Максима Жорина, эта история с Александром Гогилашвили, которого возмутил тот факт, что его остановили и не узнали в зоне ООС, много говорит и о самом чиновнике, и о стиле действующей украинской власти.

Попутно он отмечает, что и президент Зеленский не оставил эту ситуацию без своего комментария: к работнику полиции каждый должен относиться уважительно, какую бы этот человек не занимал должность или какой бы социальный статус не имел. «Уверен, что если бы была возможность, то эту ситуацию точно замяли бы и никакой реакции мы бы не увидели. Более того, могли бы еще заставить все СМИ удалить новости, как это было с ДТП с участием Трухина», - рассуждает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса и добавляет, что сегодняшний состав команды власти выбран неудачно.

Также Максим Жорин рассказывает, что после появления видео свое заявление сделал и министр Монастырский, решивший поднять вопрос о проведении дисциплинарного производства, во время чего необходимо установить все обстоятельства и сделать определенные выводы. «Видимо, на расследовании обстоятельств и временном отстранении Гогилашвили все бы закончилось, но после того, как появилось второе видео, оставить это без реакции было невозможно», - говорит он.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил, что 15 декабря был принят за основу законопроект о военно-патриотическом воспитании.

Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал, действительно ли молодежный националистический хаб на заводе «Атек» заминировали.