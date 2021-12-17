Необычное ретро-авто показали в Сети. "Волга" простояла в гараже три десятка лет и сохранилась в идеальном состоянии.

По странам бывшего Советского Союза разбросано огромное количество так называемых "капсул времени", автомобилей, которые в определенный момент своей "жизни" были забыты или оставлены в гараже и хранились там много лет. Состояние таких автомобилей бывает разное, однако довольно большое количество капсул имеет малый пробег, за счет чего высоко ценятся ценителями советского автопрома. Есть, однако, экземпляры, который даже на фоне остальных капсул времени кажутся исключительными. О таком автомобиле рассказали на YouTube-канале "Roma Urraco", пишет Hyser.

Так, в одном из населенных пунктов Львовской области был обнаружен уникальный автомобиль, причем уникальный сразу по нескольким критериям. В первую очередь примечательно то, что это так называемая переходная модель между ГАЗ-24 и ГАЗ-2410, которая выпускалась всего один год. Другим моментом является идеальное состояние автомобиля.

Эту машину 35 лет назад купил мужчина, который в те годы был начальником таксопарка. В то время как многие капсулы времени покупались для того, чтобы на них ездить, но по ряду причин оказывались заброшенными, этот автомобиль мужчина купил, чтобы потом подарить своей дочери, однако ей автомобиль не пригодился, так что теперь он принадлежит внуку, который автомобиль решил продать.

Данную "Волгу" без сомнений можно назвать самым хорошо сохранившемся экземпляром ГАЗ-24 на всем постсоветском пространстве. Ее пробег составляет всего 29 километров, то есть расстояние от магазина, где была куплена машина, до дома владельца. На первый взгляд может показаться, что автомобиль выглядит не так уж и хорошо, однако это всего лишь заводской консервант — воск, который припал пылью.

Автомобиль хранился целых 35 лет в довольно хороших условиях, из-за чего у него по-прежнему блестит каждый винтик. Единственным минусом является то, что в салоне начала распространяться плесень, однако это, как отметил автор ролика, очень легко исправляемо.

Таким образом, данная "Волга" является поистине уникальным экземпляром, который достоин стать не только украшением для чьей-то коллекции, но и идеальным музейным экспонатом.