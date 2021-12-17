Об этом, как сообщает КП в Украине, пишет Валерий Галиев. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные ы опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Украинские правительственные чиновники подготовили законопроект № 5844 «О государственной политике переходного периода», который выводит страну из Минских соглашений и может блокировать процесс достижения мира на Донбассе. Документ буквально напичкан нормами, которые противоречит Минским договоренностям, являющимся на сегодняшний день единственным международно признанным актом, направленным на урегулирование военного конфликта на Донбассе.

В законопроекте переходный период на Донбассе делится на два этапа: конфликтный - «противодействие вооружённой агрессии России», восстановление территориальной целостности и реинтеграция оккупированных территорий; и постконфликтный - собственно, «преодоление последствий агрессии». Решение об окончании конфликтного периода будет приниматься отдельно в отношении каждого населенного пункта, то есть содержится намек, на освобождение через боевые действия. В постконфликтный период запрещается проведение каких-либо выборов, вся власть передана военно-гражданским администрациям, чьи представителей назначат из Киева. Местных же жителей ожидают «люстрационные мероприятия» на предмет сотрудничества с ОРДЛО. Даже тех, кто не препятствовал деятельности «ДНР» и «ЛНР» будут лишены возможности быть избранными и назначенными в госорганы и органы местного самоуправления. Ни о каком избрании органов прокуратуры, судов и руководства местных силовых органов, прописанных в Минске и речи быть не может.

По законопроекту правительство не собирается проводить амнистию лиц, связанных с событиями ОРДЛО, хотя именно она как раз призвана, по логике, символизировать прекращение конфликта как такового. Даже талибы после своего реванша в Афганистане объявили всеобщую амнистию ставленникам предыдущего режима, но Зе-команда идет другим путем. Весь кадровый резерв на замещение должностей будет определяться Киевом, что означает наводнение региона чужими людьми, не знающими местной специфики.

Ну а «вишенка на торте» - «День памяти жертв агрессии РФ», который отмечается каждую вторую пятницу марта. В городах создадут «музеи деоккупации», а все памятники предыдущей эпохи подлежат демонтажу, вместо них поставят другие, связанные с погибшими атошниками.

Если за законопроект в серьез возьмутся европейские партнеры, мы можем получить достаточно резкую реакцию, так как много где он противоречит Минским соглашениям.