Бывший нардеп Игорь Мирошниченко прокомментировал информацию о том, что он терроризирует строительство в Киеве.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Когда я в 1993 году приехал в Киев и поступил в институт журналистики, потратил год не только на учебу, но и на ознакомление с Киевом. Я знал практически все здания в центре Киева, построенные известными архитекторами: Городецким, Николаевым и другими. И я видел, как они менялись на моих глазах, от ярких и ухоженных до заброшенных и разрушенных», - говорит он.

Прорезная, 8 – это здание бывшего Метростроя. Снаружи фасад выглядит как советская индустрия, соцреализм. Там есть скульптура рабочего над арочным проездом до улицы Гринченко. Но внутри это здание состоит еще из некоторых зданий, имеющих более 100 лет.

«Там есть уникальная кирпичная кладка, там есть уникальные росписи. Это здание решением Киевского городского совета от 31 августа 2021 года было внесено в перечень таких, которые должны быть занесены в памятники архитектуры местного значения. Более того, Киевсовет принимал решение, запрещавшее этого перечня касаться без разрешений и вести какие-либо строительные работы», - рассказывает экс-нардеп.

Когда это решение Киевсовета получило подпись, оказалось, что это рекомендательное решение.

«Но это не имеет значения, потому что против уничтожения этого здания, которое было на аукционе продано частным собственникам, было реконструировано и перестроено без разрешительных документов. Два раза ГАСИ отказывала владельцам в разрешении на строительство. По моимобращениям были возбуждены уголовные дела, которые на сегодняшний день не закрыты», - резюмирует Игорь Мирошниченко.

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