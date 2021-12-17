Политолог Андрей Кучер рассказал, нужны ли Украине новые политические партии.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«В Украине сейчас 380 партий и количество партий вряд ли увеличится физически, намного проще купить готовую партию, переименовать ее и не надо морочить себе голову. Собственно, так большинство партий и создавались. Партии так и создаются с определенным видением, чтоб сейчас создать партию, а потом тот, кому нужно будет быстро, ее купит и переименует. Поэтому практически все наши партии, по сути, такие проекты, которые можно купить», - сообщил Андрей Кучер.

Но новые политические проекты нужны, считает он, в этом есть запросы общества, о чем и говорит социология, в том числе и закрытая партийная социология. Все прекрасно понимают, что есть запрос на новые, но уже профессиональные лица, подчеркнул он, запрос общества уже немного поменялся и все-таки нужен профессионал, но с одной оговоркой - это должен быть молодой человек.

«Кроме того, в плане гендера у украинцев нет каких-либо предпочтений, то есть украинцы достаточно лояльны в этом вопросе и это интересно по моему мнению. Поэтому если есть проекты или будут проекты с каким-то гендерным уклоном, они могут просто выделяться, но приоритета они не получат. Новые политические силы нужны, потому что элементарно сейчас мы видим, что в Украине в политическом спектре нет идеологических партий. Как бы там ни было, у нас парламент не идеологичен, там все по своему политическому спектру социал-демократы», - резюмировал Андрей Кучер.

Как сообщает Politeka, ранее он указал на сильную сторону президента Владимира Зеленского.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Дзивидзинского, политический кризис в Украине наступил давно, но «слуги» осознают это только сейчас.