Эксперт в области безопасности Сергей Шабовта прокомментировал роль Китая в международных взаимоотношениях, которые могут оказать влияние на дальнейшую судьбу Украины.

Он высказал своё мнение в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Китай сегодня в значительной мере определяет баланс сил в мире. И это связано не с чьими-то симпатиями или антипатиями, а с тем, что Китай потихоньку превратился в мощнейшую страну. В своём регионе он сумел, балансируя на грани конфликта и сотрудничества, выстроить выгодные для себя отношения с целым рядом государств. США болезненно реагируют на усиление позиций Китая в АТР, но им невыгодно открытое противостояние с ним. А Россия с ним давно сотрудничает. И балансирование в отношениях этих двух стран всегда будет в значительной мере определять отношение США ко всем комплексам проблем, которые есть у России», - говорит Сергей Шабовта.

Именно поэтому, по его мнению, США достаточно лояльно отнеслись к «Северному потоку-2».

«Все мощные государства будут вести себя очень осторожно, чтобы не допустить большой войны. Все понимают, что она не будет похожа на Вторую Мировую войну, а тем более на Первую – это будет война на уничтожение человеческой цивилизации», - считает Сергей Шабовта.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Михаил Чаплыга отметил, что американцы считают главной угрозой для своей страны именно Китай.

Также Politeka сообщала, что, по мнению политолога Руслана Бортника, Китай стремится избегать участия в политических конфликтах.