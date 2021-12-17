В Ужгороде в храме Рождества Богородицы Украинской Православной Церкви замироточили две иконы - образ Богородицы «Всепомагаюча» и Иисуса Христа «Моление о чаше», сообщает Центр информации УПЦ.
Икона Божией Матери мироточила раньше, а образ Спасителя «Моление о чаше» - впервые.
"Через иконы Господь хочет показать свое знамение людям", - поделился настоятель храма Рождества Богородицы протоиерей Владимир Приймич.
Он отметил, что известны случаи чудотворной помощи верующим, которые молились перед «Всепомагаючою» иконой Богородицы.
«Она как живая, и люди, которые приходят к этой иконе, прикладываются к этой святыне и получают большую благодатную помощь. Был случай, когда она помогла человеку уберечься от самоубийства. Она занимается молодоженами, которые создали семью и приходят с желанием утвердиться в браке», - рассказал священник.
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Перед иконой Спасителя «Моление о чаше» верующие просят Господа о помощи в укреплении веры и об исцелении душевных и телесных болезней.
«Мы просим Господа, чтобы Он молился за тех людей, которые нуждаются в духовной поддержке, за верующих людей, которые просят помощи Божией, чтобы Господь через чудо мироточения укрепил нашу веру», - подытожил протоиерей Владимир Приймич.