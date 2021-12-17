Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.

Есть у депутатов, в годы воюющей и ковидной Украины, такая традиция-защищать и неукоснительно придерживаться народных обычаев.

Поэтому и проголосовали они за изменение календарного плана своей работы в январе 2022 года. Теперь, Славу Богу, смогут лучшие представители народа не собираться на пленарные заседания 38 дней: от 17 декабря до 25 января.

Могли бы, конечно, организовать каникулы и большие - от Романа до Иордана, но от Николая до Крещения тоже получилось неплохо.

Напомню, что вчера инициативу руководителей «Голоса», «За будущее» и «Доверия» с радостью поддержали и труженики из «Слуги народа», ОПЗЖ и Батькивщины.

Реально, может это и на пользу, чтобы не понапринимали всякой ерунды.

Но с точки зрения социальной справедливости было бы уместно пойти на 38-дневные рождественские каникулы за свой счет!

А так перед каникулами, как всегда:

884 миллиона выделили себе для партийной рекламы вождей за наши деньги;

выплатили в декабре премии своим помощникам, читай друзьям и родственникам, по 120 тысяч гривен;

увеличили зарплаты и премии себе - обще до 100 тысяч в месяц…

Теперь можно и отдохнуть, а за наши деньги на своих или дружески-олигархических каналах поздравить любящий простолюдины с Рождеством-1, Рождеством-2, Новым и Старым годами, Крещением…

Бюджетных денег хватает!

П. С. Конечно, самые мудрые, точнее самые хитрые депутаты вам будут рассказывать о том, что это - не 38-дневные рождественские каникулы, а самоотверженная работа в комитетах и округах.

И, если война, то они на самолет и в Раду всегда успеют.