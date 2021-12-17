Об этом сообщил политический эксперт Николай Спиридонов у себя в Facebook со ссылкой на выводы ученых-правоведов, пишет сайт 112.

"Санкции на украинских граждан могут быть наложены только в случае приговора суда о террористической деятельности — таков вывод ученых-правоведов, который потребовал ВС", — сообщил эксперт.

"Эпопея Зеленского с внесудебными расправами может оказаться ударом в штангу. Верховный суд поставил под сомнение санкции, которые так активно, по указу Зеленского, "пачками" раздает СНБО. После получения десятков исков от граждан Украины, попавших в списки санкций, Верховный суд разослал известным ученым-правоведам письма с просьбой сформировать правовую позицию по этим делам. В результате чуда для Зеленского не произошло, как и ожидалось, санкции, введенные против украинских граждан в последнее время, абсолютно незаконны", — отмечает Спиридонов.

По мнению ученых-правоведов, санкции могут быть наложены на граждан Украины только в случае приговора суда по террористической деятельности. В своем сообщении Спиридонов приводит заключение члена научно-консультативного совета при Верховном Суде Олега Ильницкого.

"В ответ на обращение член научно-консультативного совета при Верховном Суде Олег Ильницкий отметил, что санкции к украинским гражданам можно применять только в случае, если они принимают участие в террористической деятельности. И ТОЛЬКО если уже есть вступивший в законную силу приговор суда по террористической деятельности. В других случаях санкции против граждан Украины — незаконны. Как известно, ни одного решения суда, на котором бы основывался СНБО, нет", — пишет политический эксперт.

"Верховный суд имеет все основания отменить санкции против украинских граждан, наштампованные СНБО", — резюмировал Спиридонов.