Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий прокомментировал вероятны переговоры между президентами Украины и России .

Об этом он рассказал в своем блоге.

Андрии Белецкий вспоминает события 8-летней давности, когда Янукович бежал в Ростов. "Задача времени-сделать так, чтобы очередной Янукович убежать не смог. Это будет отбивать у следующих желание предавать, продавать, торговать страной», - констатирует лидер Нацкорпуса.

Сейчас же, рассказывает он, Кремль заявил о заинтересованности президента РФ в переговорах с Зеленским. «Зеленский надеется на «теплое общение», - комментирует Андрей Билецкий.

Как сообщала Politeka, Жорин рассказал, действительно ли Молодежный националистический хаб на заводе «АТЭК» заминировали.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус сообщил, что 15 декабря был принят за основу законопроект о военно-патриотическом воспитании.

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