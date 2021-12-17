Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий прокомментировал вероятны переговоры между президентами Украины и России .
Об этом он рассказал в своем блоге.
Андрии Белецкий вспоминает события 8-летней давности, когда Янукович бежал в Ростов. "Задача времени-сделать так, чтобы очередной Янукович убежать не смог. Это будет отбивать у следующих желание предавать, продавать, торговать страной», - констатирует лидер Нацкорпуса.
Сейчас же, рассказывает он, Кремль заявил о заинтересованности президента РФ в переговорах с Зеленским. «Зеленский надеется на «теплое общение», - комментирует Андрей Билецкий.
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Также Politeka писала о том, что Нацкорпус сообщил, что 15 декабря был принят за основу законопроект о военно-патриотическом воспитании.
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