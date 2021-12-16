Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата ("Европейская солидарность") Михаила Бондаря.

"До сегодняшнего дня государственная "Укрзализныця" не смогла построить 40 км железнодорожного пути в город Счастье в Луганской области. Чтобы по этой железной дороге украинский уголь мог идти на Луганскую ТЭС. 150 млрд грн 2 года подряд, сомнительным образом, замучивают в асфальт на "Большой стройке", а 40 км-пути, от которого зависит благополучие целого региона не построили. Это позор для правительства и для "Укрзализныци", - заявил нардеп.

Поэтому сотни тысяч наших граждан остаются в транспортной зависимости от России.

"Требую от правительства и "Укрзализныци" немедленно заняться строительством прямого железнодорожного пути в город Счастье и освободить полмиллиона украинских граждан из транспортного плена Путина", - подытожил Бондарь.