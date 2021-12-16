Создатель интернет-портала dtp.kiev Владислав Антонов рассказал, ненавидят ли водители в Киеве друг друга, кто чаще всего нарушает ПДД и заразна ли безнаказанность на дорогах.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «IN.KYIV» с Екатериной Павловой.

«В Украине есть определенная водительская агрессия и за рулем водитель чувствует себя более агрессивным, потому что он считает себя будто бы в домике. Поэтому люди сигналят, ругаются, иногда даже дерутся. Я считаю, что делать замечания можно вежливо и это людей обезоруживает, и они в этот момент не понимают, как вести себя дальше. То есть надо всегда относиться нормально к находящимся вокруг», - рассказал Владислав Антонов.

Владислав Антонов сказал, что у нас есть проблема, что определенная категория людей ненавидят друг друга. Например, бедные ненавидят богатых, считает он, а богатые ненавидят бедных и люди на легковых автомобилях ненавидят велосипедистов. Водители маршруток ненавидят обычных водителей и наоборот, подчеркнул он, то есть если послушать людей, то всегда кто-то жалуется. И так повсюду, сообщил он, у нас абсолютно все категории людей друг друга ненавидят.

«Каждый гражданин в Украине считает мажором всех, кто зарабатывает в два или три раза больше его. Поэтому не понятно, кого надо считать мажором, потому что в Украине нарушают абсолютно все. Опять же, чтобы в Украине отмазаться от наказания, не нужно иметь миллионы долларов. Безнаказанность на дорогах - это заразное и вирусное явление. И даже бывает, что в пробке один человек возвращает через двойную сплошную и люди видят и повторяют за ним», - резюмировал Владислав Антонов.

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