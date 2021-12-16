Несколько тысяч человек протестуют в центре столицы против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Митингующие расположились под Кабмином и Верховной Радой, заявляя, что под давлением МВФ власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров, пишут "Факты".

Протестующие держат плакаты с требованиями к власти отказаться от кредитов этой организации.По мнению участников акции, условия, которые сопровождают кредиты МВФ, вредят национальной экономике и приводят к обнищанию населения.

В частности, протестующие не согласны с продажей земли, приватизацией госбанков и таких госмонополий как «Энергоатом», «Укрпочта», «Укрзализниця», «Нафтогаз Украины», опасаясь, что это приведет к росту тарифов и цен.

Участники акции протеста требуют от президента Украины Владимира Зеленского «освободить страну от удавки Международного валютного фонда» и отказаться от сотрудничества с данной организацией.

Протестующие также показали перформанс, который символизировал то, как Международный валютный фонд и его партнеры «поют кровь» украинского народа.

Фигуры, олицетворяющее директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву, премьера Дениса Шмыгаля, бизнесменов Джорджа Сороса и Томаша Фиалу разлили по стаканам красную жидкость за столом в форме карты Украины под возмущенные возгласы собравшихся.