Офису президента в лице руководителя ОП Андрея Ермака и его зама Олега Татарова удалось установить контроль над теневыми финансовыми потоками Киева и «крышеванием» схем по распилу столичного бюджета.

Об этом говорится в статье, опубликованной на портале delo.ua, передает "Информатор".

Как говорится в статье, первый серьезный шаг по вхождению в «киевские схемы» Андрей Ермак осуществил в ноябре 2019 – тогда он добился, чтобы на пост директора Департамента по благоустройству КГГА был назначен Алексей Кулеба. В декабре 2020 его ставленник Кулеба был повышен до первого заместителя председателя КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий.

СМИ ранее писали, что Ермак закрепился в теме «крышевания» столичных МАФов еще при мэре Киева Леониде Черновецком, поэтому выгоды, которые можно получить, имея своего человека в руководстве КГГА, для него были очевидны.

Впрочем, сам курировать и заниматься «договорняками» глава Офиса президента не мог – слишком публичная должность, которая привлекает пристальное внимание со стороны журналистов и общественности.

Поэтому координатором всех «киевских схем» стал назначенный в августе 2020 замглавы ОП Олег Татаров. Как известно, в Офисе президента он курирует деятельность правоохранительных органов.

Следующий один участник «киевских схем», как говорится в статье – Владислав Трубицын. После местных выборов 2020 года, Трубицын стал депутатом Киевсовета от «Слуги народа», получил должность председателя Постоянной комиссии горсовета по вопросам предпринимательства, а также возглавил крупное межфракционное объединение «Успешный Киев». Сегодня его называют главным коммуникатором в горсовете по «киевским схемам».