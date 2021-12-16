Как сообщает Центр информации УПЦ об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал во время ежегодного Епархиального собрания Киевской епархии УПЦ.

«15 храмов столицы организуют раздачу горячих обедов и продуктовых наборов нуждающимся. Таким образом, более 220 человек ежедневно и 470 человек по меньшей мере раз в неделю имеют возможность бесплатно обедать при наших храмах», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что на многих приходах поддерживается благотворительная инициатива по сбору вещей для малообеспеченных слоев населения, благодаря которым ежедневно нуждающиеся и бездомные могут получить одежду и обувь.

Также храмы Киевской епархии предоставили помощь для переселенцев, проживающим в Свято-Успенской Святогорской лавре.

Как сообщалось ранее, храмы Киевской епархии Украинской Православной Церкви в течение года собрали и передали на благотворительность 2 млн 260 тыс грн.

Проектом «Наша Лепта» на благотворительные цели было направлено более 120 тыс гривен, в том числе и на поддержку религиозных общин УПЦ, потерявших свои храмы во время рейдерских захватов.

Духовенство столицы осуществляет духовную опеку и оказывает материальную помощь социальным, медицинским и другим учреждениям, среди которых: 30 реабилитационных центров и детских домов; 15 гериатрических центров - домов престарелых; 8 специализированных учебных заведений; свыше 10 больниц; 5 исправительных колоний. Помощь оказывается продуктовыми наборами, средствами личной гигиены и деньгами.