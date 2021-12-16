Дважды министр финансов Игорь Уманский рассказал, как он относится к текучке кадров, и могут ли ротации во власти быть полезными.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

Игорь Уманский отметил, что в Украине наблюдается большая текучка кадров, в частности за год поменялось 5 глав таможенной службы.

“Когда системный аппарат функционирует, тогда определенную степень ротаций можно и нужно включать. В теории управления есть такой подход, что на одном месте человек, неважно на какой ты должности, не обязательно речь о министрах, ты не должен работать больше 5 лет. После этого нужно переходить на соседний участок работ. Банально человек начинает зашориваться”, - сказал Игорь Уманский.

По его словам, если человек останется на должности на более длительный срок, то его эффективность снизится, а развитие остановится.

“Но в Украине, когда у нас практически во всех сферах развал, мы рассчитываем на то, что вот сейчас придут какие-то люди профессиональные, со стратегическим мышлением. Но если ты приходишь, ты понимаешь, что тебя в любой момент могут выгнать, ты будешь думать стратегически, хотя бы даже категориями на 2-3 года? Нет, не будешь. Ты понимаешь, что у тебя шанс выпал, ты быстренько должен этим шансом воспользоваться, набить карманы”, - добавил Игорь Уманский.

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