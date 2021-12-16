Журналистка Виктория Панченко насколько подорожают продукты питания в Украине и какие продукты лучше всего закупить до Нового года.

Об этом она рассказала на YouTube-канале «Знай 24».

«В преддверье праздников все понимают, что каждый украинец будет покупать продукты к новогоднему столу, поэтому эксперты уже спрогнозировали, что рост цен в декабре неизбежен. Подсолнечное масло подорожает в Украине уже в ближайшие дни. Цена может вырасти как минимум до 100 грн за литр», - заявила Виктория Панченко.

Она отметила, что будут повышаться цены даже на самые дешевые продукты, так как у них сейчас повышенный спрос среди украинцев. Журналистка добавила, что повышение минимальной зарплаты на 500 грн ляжет в цену товара, и с одной стороны, мы будем иметь повышение спроса, а с другой – увеличение расходов на производство.

Виктория Панченко прокомментировала рост цен на популярные в Украине продукты, в частности, сало теперь стоит 186 гривен за килограмм, куриное филе подорожало с начала года на 25,5% до 115 гривен за килограмм, куриные тушки – на 27,6%, до 71-й с половиной гривны за килограмм. По ее словам, из овощей больше всего подорожал лук – на 84,2% до 9-ти с половиной гривен за килограмм, свекла – на 49 % до 8,0 гривен за килограмм, морковь – на 48,5% до 8почти 9-ти за килограмм, капуста – на 39% до чуть больше 6-ти с половиной 6,6 гривен за кило.

«К Новому году в Украине на 5-15% поднимутся цены на популярные продукты для праздничного застолья - мясо, майонез, яйца, овощи и фрукты. Более резкий скачок цен возможен, если будет сильный ажиотаж, который создаст кратковременный искусственный дефицит этих товаров. После новогодних праздников цена снизится, но не значительно. Что касается алкоголя, то по прогнозу украинских виноделов, дефицита и резкого роста цен не ожидается. Зато спиртное подорожает в 2022 году», - рассказала Виктория Панченко.

Как сообщала Politeka, журналистка Любовь Завальнюк рассказала о подорожании продуктов: “Прогноз неутешительный”.

Также Politeka писала о том, что Панченко прокомментировала последнее в этом году повышение пенсионных выплат.