Об этом сообщает Главком со ссылкой на колонку «Пороховая бочка под названием Украина», опубликованной в консервативной газете The Washington Times, пишет профессор Школы общественных и международных отношений Университета Балтимора Айван Саша Шиэн.



Политика руководства Украины по борьбе с олигархами имеет признаки непоследовательности, так как в отношении Игоря Коломойского, против которого ввели санкции США, не было принято никаких мер.



«Недавно принятый закон о налогообложении недр не коснулся марганца, которым владеет Коломойский, но увеличил налог на железную руду, контролируемую Ахметовым. (…) То, что правила меняются для всех, за исключением покровителей Зеленского, говорит о многом», – говорится в публикации, которую перевело издание «Фокус».



Инициированная президентом война с олигархами «отдает субъективизмом» и представляет собой «ложный крестовый поход, порожденный обидой», уверен Шиэн.



Автор колонки заявил, что во время борьбы с Ахметовым Зеленский «поддерживает приятные отношения со своим самым видным сторонником», миллиардером Игорем Коломойским. В публикации утверждается, что именно бизнесмен был «ключевым инвестором президентской компании» действующего главы государства.



Напомним, в октябре в США была издана книга «Американская клептократия», посвящена схемам отмывания денег «Приватбанка» структурами Игоря Коломойского и его связям с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.