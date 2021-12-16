Ведущая Любовь Рыбалка рассказала, что в декабре в Украине увеличился размер социальных выплат, которые привязаны к размеру прожиточного минимума, и том, что «Нафтогаз» с 1 декабря повысил тарифы.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты».

«Пособие по беременности и родам будет составлять 620 гривен вместо 594 гривен, помощь лицам, ухаживающим за больным ребенком, будет 1 934 гривны, а была 1 854 гривны. Пособие одиноким матерям на детей до 6 лет составит 2 100 гривен вместо 2 013 гривен. А прожиточный минимум для детей до 6 лет возрастет до 2 100 гривен, а для детей от 6 лет до 18 лет – до 2 618 гривен. Однако, по данным Минсоцполитики, прожиточный минимум составляет 5 678 гривен, то есть гораздо выше, чем тот, что рассчитан государством», - сообщила Любовь Рыбалка.

Ведущая сказала, что «Нафтагаз» повышает тарифы, таким образом льготный период для абонентов поставщика, функцию которого и выполняет «Нафтогаз», закончился в конце ноября. А с декабря для клиентов тариф на газ ежемесячно будет рассчитываться по специальной формуле, подтвердила она, кроме того, в ноябре закончился и льготный период на газ для учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности.

«То есть те, кто не успел заключить договор, будут платить космические суммы или же вообще останутся без газа и отопления. А ведь речь идет о государственных учреждениях, но я надеюсь, что до этого не дойдет и дети не будут мерзнуть в школах, а пациенты в больницах не будут лежать в холодных палатах. Так же с первого декабря свое место жительства можно зарегистрировать онлайн в приложении «Дія», - резюмировала Любовь Рыбалка.

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