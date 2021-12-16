Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал, что на территорию молодежного националистического хаба на заводе «Атек» приехали взрывотехники и патрульные.

Детальнее об этом он рассказал в своем блоге.

По словам Максима Жорина, патрульные и взрывотехники собрались возле молодежного националистического хаба, расположенного на территории завода «Атек». «Якобы они располагают информацией о заминировании», – убежден он.

«Уверяем, что никоим образом на нашей деятельности это не отразится. Никаких заминирований, конечно, нет. Прекратите свои дурацкие выдумки, вы только себя позорите», - говорит Максим Жорин.

Как сообщала Politeka, Билецкий высказался по поводу недавней ситуации с украинским кораблем «Донбасс».

Также Politeka писала о том, что 14 декабря представители Нацкорпуса провели перформанс под «Львовгазом».

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