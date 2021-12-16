Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал, что на территорию молодежного националистического хаба на заводе «Атек» приехали взрывотехники и патрульные.
Детальнее об этом он рассказал в своем блоге.
По словам Максима Жорина, патрульные и взрывотехники собрались возле молодежного националистического хаба, расположенного на территории завода «Атек». «Якобы они располагают информацией о заминировании», – убежден он.
«Уверяем, что никоим образом на нашей деятельности это не отразится. Никаких заминирований, конечно, нет. Прекратите свои дурацкие выдумки, вы только себя позорите», - говорит Максим Жорин.
Как сообщала Politeka, Билецкий высказался по поводу недавней ситуации с украинским кораблем «Донбасс».
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
Протест в центре Киева: на улице заметили танки, фото с места событий
Трагедия с депутатом из "Слуги народа", в полиции раскрыли детали: "На глазах у семилетнего сына..."
"Почти как в Игре в кальмара": на "Мастер Шеф" произошел кардинальный поворот, команд больше нет
Соседи жалуются на Злату Огневич: чем "Холостячка" не угодила жильцам элитного ЖК в Киеве
Также Politeka писала о том, что 14 декабря представители Нацкорпуса провели перформанс под «Львовгазом».
https://t.me/MaksymZhorin/2178