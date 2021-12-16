Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский рассказал, что сейчас Путин является угрозой в сохранение предыдущего мирового порядка.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале MY.UA с Екатериной Павловой.

«Западный мир, используя терминологию эскалация, подразумевает не только захват территорий танками, но и любое другое влияние, и аспекты гибридной войны. Что сейчас является новым не только для Украины, но и для всего мира, поэтому вряд ли эскалацией будет считаться непосредственно захват. Россия это использует и использует умело, существует множество сценариев, которые трудно просчитать. И как с одной, так и с другой стороны, существует баланс», - рассказал Владислав Дзивидзинский.

Владислав Дзивидзинский сказал, что для западного мира выгодно иметь стабильного поставщика энергоносителей, продавать на огромнейший внутренний рынок РФ и вести выгодные для себя торгово-экономические связи. Иметь возможно своего будущего оппонента или врага в ситуативных партнерах выгоднее, считает он, поэтому западному миру выгоднее дружить с Россией. Но если Путин продолжит так действовать, а Европа уменьшит свою зависимость от российских энергоносителей, подчеркнул он, то ситуация может измениться.

«Ведь по большому счету Путин пытается красными линиями навязать западному миру новый мировой порядок, как бы это не пафосно звучало. Потому что западный мировой порядок сейчас строится на тех основоположных законах, которые им позволяют сейчас жить, развиваться, дружить, торговать и все остальное. Любые попытки передвинуть границы суверенных государств, любые попытки поменять отношения внутри континента, любые попытки перенаправить торговые потоки - это все является попыткой изменить то, что так ценно и дорого Западу», - резюмировал Владислав Дзивидзинский.

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https://youtu.be/ntPTZekv4qQ