Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

«То, что сейчас происходит в Украине, это события, которые показывают, что фигуры расставились. Где, чья фигура – четко понятно. Следующий шаг – это, кто первый сделает ход. Эти ходы начали происходить с перемещением войск и переговорами с Байденом», - отметил Александр Новохатский.

По мнению эксперта, нашу власть поставили в ситуацию, когда она ничего не решает. Также, как отметил политолог, олигархов подвесили в состояние неопределённости: они вроде и за Украину, но за другую форму государственности.

Как сообщала Politeka, Александр Кочетков рассказал, какие планы у российской власти на Украину.

Также Politeka публиковала мнение Александра Кочеткова: Даже после переговоров опасность нападения РФ на Украину остается.