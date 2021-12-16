Медиа-эксперт Юрий Рябчун рассказал, возможна ли политика без популизма и как работает черный пиар в украинской политике.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин.

«Политика без популизма невозможна не только в нашей стране, но и везде. Черный пиар в политике, конечно, есть, но там тонкая грань и иногда черный пиар работает против самого же политика. Ярким примером тому является Илья Кива, он очень одиозный и иногда говорит что-то такое, что народ не может это воспринять, причем как на Востоке, так и на Западе Украины. Но при этом он всегда цитируемый и фактически играет роль такой информационной бомбы», - сообщил Юрий Рябчун.

Медиа-эксперт сказал, что в каждой партии есть человек, который делает какие-то вбросы в информационном поле. Это применимо, но этим пользуются отдельно взятые персоналии, считает он, и скорее всего это продуманные шаги. У Дмитрия Разумкова на сейчас очень хороший имидж, сообщил он, и это не недоработка, а скорее это плюс. Потому что на фоне падения рейтингов его соседей по партии, уверен он, хороший имидж и отсутствие негатива для него работает положительно.

«В случае действительно формирования новой политической силы, которую возглавит Дмитрий Разумков, это будет для него естественным плюсом. Я лично с ним знаком и ничего плохого о нем не могу сказать, он человек образованный и эрудированный», - резюмировал Юрий Рябчун.

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