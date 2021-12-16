Бывший депутат Верховной Рады Тарас Чорновил поразмыслил над тем, имело ли руководство Украины шанс договориться с РФ через Лукашенко в 2014 году.

Свое мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» на канале «А как на самом деле?».

По словам гостя программы, в 2014 году президент Беларуси уже довольно сильно погряз в отношениях с РФ, а значит рассчитывать, что он будет посредником в переговорах, не приходилось. «Впрочем, в то время украинская послереволюционная власть действительно искала варианты какого-то контакта с Путиным, в том числе и через Беларусь», - отмечает он.

Как рассказывает Тарас Чорновил, это продолжалось до инаугурации президента Порошенко. Попутно он отмечает, что до начала своего правления Порошенко имел неплохие отношения с президентом Беларуси, а потому делал попытки найти подход к руководству РФ через Лукашенко. Тем не менее, констатирует политик, ничего не удалось.

Тарас Чорновил рассказывает и о роли военных РФ и украинских сепаратистов в событиях 2014 года. Он подчеркивает, что сепаратисты среди местных жителей действительно были, это реальность, в частности, в Харькове и Запорожье. «Вот только там, где не появилась Россия, всё осталось спокойно и мирно. Сейчас в Запорожье нет оккупации, там не командуют ФСБшники, там действует украинская власть и проходят выборы в украинский парламент», - отмечает депутат.

Как сообщала Politeka, Чорновил рассказал, что после Революции Достоинства поддержка пророссийских идей среди украинцев упала.

Также Politeka писала о том, что Чорновил рассказал, почему президент США пошел на диалог с Путиным.