Свое мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» на канале «А как на самом деле?».
По словам гостя программы, в 2014 году президент Беларуси уже довольно сильно погряз в отношениях с РФ, а значит рассчитывать, что он будет посредником в переговорах, не приходилось. «Впрочем, в то время украинская послереволюционная власть действительно искала варианты какого-то контакта с Путиным, в том числе и через Беларусь», - отмечает он.
Как рассказывает Тарас Чорновил, это продолжалось до инаугурации президента Порошенко. Попутно он отмечает, что до начала своего правления Порошенко имел неплохие отношения с президентом Беларуси, а потому делал попытки найти подход к руководству РФ через Лукашенко. Тем не менее, констатирует политик, ничего не удалось.
Тарас Чорновил рассказывает и о роли военных РФ и украинских сепаратистов в событиях 2014 года. Он подчеркивает, что сепаратисты среди местных жителей действительно были, это реальность, в частности, в Харькове и Запорожье. «Вот только там, где не появилась Россия, всё осталось спокойно и мирно. Сейчас в Запорожье нет оккупации, там не командуют ФСБшники, там действует украинская власть и проходят выборы в украинский парламент», - отмечает депутат.
Как сообщала Politeka, Чорновил рассказал, что после Революции Достоинства поддержка пророссийских идей среди украинцев упала.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
Отвергнутый Огневич Макс Тарапата раскрыл, что у него с Мишиной: "Она очень..."
Оборвалась жизнь знаменитого певца, который написал многие хиты: операция сделала его инвалидом
Маршрутка с людьми попала в аварию, не всех удалось спасти: фото трагического ДТП
Дан Балан оконфузился перед Осадчей в белом наряде, появилось видео: "Натхення"
Также Politeka писала о том, что Чорновил рассказал, почему президент США пошел на диалог с Путиным.