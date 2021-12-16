Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
Зеленский действительно попадает в свою ядерную аудиторию – людей от 12 до 40 лет, которые не разбираются в тонкостях юридических нюансов.
«Они его хавают. И он правильно делает, и в этом залог успеха. В то время, пока другие ведут атаки против него, они оголяют свои тылы. А Зеленский, наоборот, свои 20 процентов держит и сохраняет, и будет доминировать над остальными, потому что остальные потеряны», - говорит он.
В это же время политические конкуренты Зеленского уже добились своего максимума в рейтингах.
«Они не доверяют друг другу, и можно играть на противоречиях, и Зеленский это делает. Социология показывает, что все сжались до своих ядер: Порошенко до своего, Тимошенко до своего, Бойко своего. Все имеют по 10 процентов. На это же поле могут влезть и другие игроки. При барьере в 5 – 7 процентов все играющие на этом поле превращаются автоматически в спойлер», - рассказывает эксперт.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
"Почти как в Игре в кальмара": на "Мастер Шеф" произошел кардинальный поворот, команд больше нет
Олега Винника в гримерке засняли с его "тайной женой"-блондинкой: "Ну наконец-то"
Санта Димопулос показала животик на светском мероприятии и все рассказала: "Я всего-то..."
Дан Балан оконфузился перед Осадчей в белом наряде, появилось видео: "Натхення"
На другом поле ситуация аналогичная: «Юлия Тимошенко имеет 10 процентов. Все остальные у нее буду спойлеры, нравится это кому-то или нет. Либеральное поле – тоже 10 процентов», - заключает политтехнолог.
Politeka сообщала, что Геннадий Балашов рассказал о том, возможно ли достичь понимания между парламентарием и обществом, и что этому препятствует.
Также Politeka сообщала, что Андрей Ермолаев рассказал, как будет развиваться Украина в условиях мелкобуржуазного предпринимательского государства.