Украинский политолог, аналитик, правозащитник Михаил Чаплыга считает, что президент Владимир Зеленский сумел воспользоваться своей оборонительной стратегией для борьбы за электорат.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Зеленский действительно попадает в свою ядерную аудиторию – людей от 12 до 40 лет, которые не разбираются в тонкостях юридических нюансов.

«Они его хавают. И он правильно делает, и в этом залог успеха. В то время, пока другие ведут атаки против него, они оголяют свои тылы. А Зеленский, наоборот, свои 20 процентов держит и сохраняет, и будет доминировать над остальными, потому что остальные потеряны», - говорит он.

В это же время политические конкуренты Зеленского уже добились своего максимума в рейтингах.

«Они не доверяют друг другу, и можно играть на противоречиях, и Зеленский это делает. Социология показывает, что все сжались до своих ядер: Порошенко до своего, Тимошенко до своего, Бойко своего. Все имеют по 10 процентов. На это же поле могут влезть и другие игроки. При барьере в 5 – 7 процентов все играющие на этом поле превращаются автоматически в спойлер», - рассказывает эксперт.

На другом поле ситуация аналогичная: «Юлия Тимошенко имеет 10 процентов. Все остальные у нее буду спойлеры, нравится это кому-то или нет. Либеральное поле – тоже 10 процентов», - заключает политтехнолог.

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